В МВД Донецка начал работать спецотряд КОРД
Кирилл Сазонов на своей странице в Фейсбуке пишет о своих наблюдениях изменений жизни Бучи и выводах, которые из них можно сделать, - передает replyua.net.
Водій, який перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинули рідні українського письменника Артема Полежаки, Павло Мороз має
В главном городе Украины Киеве коммунальщики осуществляют работу круглосуточно, ведь невозможно, чтобы хаос застал столицу в первый рабочий день недели. Такое заявление сделал Виталий Кличко,
У понеділок зранку у місті Суми прогримів вибух у багатоповерховому будинку. За словами правоохоронців, вибух стався у однокімнатній квартирі: вибухнув побутовий газ. Наразі господар оселі