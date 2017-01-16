Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до України з метою передати президенту Петру Порошенку та його найближчому оточенню «інструкцію» щодо подальших кроків після інавгурації
Дарницький районний суд міста Київ засудив за факт державної зради підполковника медичної служби з окупованого кримського міста Судак до восьми років позбавлення волі. Про це у понеділок, 16-го
Нещодавно в Житомирській області відбулося завершення пілотного проекту НАТО з вилучення радіоактивних відходів (РАВ), що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР. Після
У Києві місцеві мешканці допомагали представникам правоохоронних органів затримувати водія автомобіля Toyota, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік представився поліцейським як