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У Сумах стався вибух, що зруйнував стіни
09 янв 2017

У понеділок зранку у місті Суми прогримів вибух у багатоповерховому будинку. За словами правоохоронців, вибух стався у однокімнатній квартирі: вибухнув побутовий газ. Наразі господар оселі

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