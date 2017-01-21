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СпецтемаГенералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

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Стоп Путин! Стоп война! - фоторепортаж
21 янв 2017

По всему миру проходят акции протеста против России и Путина. В Киеве сегодня звучали лозунги "Стоп Путин! Стоп война!" Митинги были организованы в Сиднее, Лионе, Тбилиси, Риге, Варшаве и

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