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СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

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Мариуполь посетили Порошенко и сенаторы Штатов
31 дек 2016

В преддверии Нового года, в субботу, 31 декабря гарант Конституции Украины Петр Порошенко совместно с командой американских сенаторов посетят украинский город Мариуполь. Такое заявление в своем

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Журналист: Помощник нардепа, который любит садиться за руль пьяным, продолжает «плевать» на все законы и правила
31 дек 2016

Помощник Народного депутата Виталия Куприя, зампред сумского «УКРОПа» Олег Шестак месяц назад удивил всю страну тем, что сначала в пьяном виде пытался оторваться на автомобиле от преследования

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