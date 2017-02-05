Савченко заговорила про президентство
Народний депутат Надія Савченко зазначила, що якщо буде необхідно, то вона готова бути президентом України, повідомляє replyua.net з посиланням на Українську правду.
Прес-служба столичного метрополітену повідомила, що протягом 2017 року планується вивести з обігу всі жетони, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Российские СМИ распространили комментарий одного из депутатов Госдумы РФ относительно вчерашнего убийства так называемого «чиновника» самопровозглашнной «Луганской народной республики». Как передаёт
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» рассказала о своих президентских амбициях, а также прокомментировала распространённое среди украинцев мнение о том, что она