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Савченко заговорила про президентство
05 фев 2017

Народний депутат Надія Савченко зазначила, що якщо буде необхідно, то вона готова бути президентом України, повідомляє replyua.net з посиланням на Українську правду.

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В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»
05 фев 2017

Российские СМИ распространили комментарий одного из депутатов Госдумы РФ относительно вчерашнего убийства так называемого «чиновника» самопровозглашнной «Луганской народной республики». Как передаёт

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Савченко призналась, что её хотели завербовать в российской тюрьме
05 фев 2017

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» рассказала о своих президентских амбициях, а также прокомментировала распространённое среди украинцев мнение о том, что она

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