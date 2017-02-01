Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) обратился к правительству США с просьбой об усилении санкций против России из-за событий в Авдеевке. В частности, посредством таких санкций авторы
Украинский политолог Пётр Олещук назвал Минские соглашения «выгодной фикцией», которая, однако, давно себя исчерпала. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «5 канал», в эфире которого Олещук
Депутат Верховной рады Ирина Подоляк письменно обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой о проверке недавних высказываний экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка в социальных сетях. Как ранее
Антон Тараненко, глава управления туризма КГГА, заявил о том, что билеты на конкурс «Евровидение» поступят в продажу через несколько дней, и их смогут укупить украинцы с разным уровнем дохода – в