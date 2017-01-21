Украинские СМИ выяснили имя народного депутата Верховной рады, на которого готовилось резонансное покушение в Киеве. Как передаёт replyua.net со ссылкой на источники «Цензор.Нет», СБУ удалось
По всему миру проходят акции протеста против России и Путина. В Киеве сегодня звучали лозунги "Стоп Путин! Стоп война!" Митинги были организованы в Сиднее, Лионе, Тбилиси, Риге, Варшаве и
Российское командование на Донбассе предпринимает отверженные попытки скрыть факты нарушения Минских соглашений со своей стороны. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт Главного
Журналисты издания Defence Blog сообщили об успешном испытании украинских бронетранспортёров-амфибий БТР-4М в Индонезии. Согласно обнародованным данным, модернизированные машины тестировались