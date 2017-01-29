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Панихиду по украинскому поэту-иммигранту почтил своим присутствием Президент
29 янв 2017

Буквально несколько часов назад в Киеве, во Владимирском соборе закончилась панихида по одному из известнейших писателей Украины. Вынужденный покинуть родину в годы революции, он так и не смог

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Гидрометцентр: 29 января морозы ожидаются только на востоке, на западе – погодные сюрпризы
29 янв 2017

29 января, в воскресенье, на большей территории Украины осадков не ожидается, и небольшой снег пройдет только в восточных областях, где сохранится морозная погода. Как информирует replyua.net со

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Масове отруєння на Київщині
29 янв 2017

Майже сорок дітей і двоє дорослих злягли із гострою шлунковою інфекцією. Чотири з них у лікарні. Зафіксовано спалахи у навчальному закладі міста Вишгорода і села Гоголів під Броварами.

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