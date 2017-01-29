Буквально несколько часов назад в Киеве, во Владимирском соборе закончилась панихида по одному из известнейших писателей Украины. Вынужденный покинуть родину в годы революции, он так и не смог
Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти, предлагает сохранить празднование 1 и 9 мая, а также 8 марта, не отменяя этих праздников, но убрав выходные дни, информирует replyua.net. Об
29 января, в воскресенье, на большей территории Украины осадков не ожидается, и небольшой снег пройдет только в восточных областях, где сохранится морозная погода. Как информирует replyua.net со
Майже сорок дітей і двоє дорослих злягли із гострою шлунковою інфекцією. Чотири з них у лікарні. Зафіксовано спалахи у навчальному закладі міста Вишгорода і села Гоголів під Броварами.