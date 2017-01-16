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Зрадника з Криму посадили на 8 років
16 янв 2017

Дарницький районний суд міста Київ засудив за факт державної зради підполковника медичної служби з окупованого кримського міста Судак до восьми років позбавлення волі. Про це у понеділок, 16-го

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На Житомирщині реабілітовано територію сховища радіоактивних відходів - фото
16 янв 2017

Нещодавно в Житомирській області відбулося завершення пілотного проекту НАТО з вилучення радіоактивних відходів (РАВ), що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР. Після

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У Києві ДТП влаштував "опер" (ВІДЕО)
16 янв 2017

У Києві місцеві мешканці допомагали представникам правоохоронних органів затримувати водія автомобіля Toyota, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік представився поліцейським як

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