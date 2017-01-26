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Синоптик прогнозує значне потепління в Україні
26 янв 2017

Українцям варто чекати значне підвищення температури повітря, яке першим зможуть вже завтра відчути мешканці північних областей країни. Як повідомляє replyua.net, про це повідомила синоптик Наталка

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"Були тут дурні": Москаль дав прогноз по розвитку сепаратизму в Закарпатті
26 янв 2017

Не зважаючи на відсутність будь-якої основи для подібних стверджень, Російська Федерації в рамках гібридної війни з Україною продовжує розпускати чутки про те, що на Закарпатті нібито існує загроза

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