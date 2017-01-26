Українцям варто чекати значне підвищення температури повітря, яке першим зможуть вже завтра відчути мешканці північних областей країни. Як повідомляє replyua.net, про це повідомила синоптик Наталка
Не зважаючи на відсутність будь-якої основи для подібних стверджень, Російська Федерації в рамках гібридної війни з Україною продовжує розпускати чутки про те, що на Закарпатті нібито існує загроза
Міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в соцмережі Facebook регулярно повідомляє про стан справ щодо сміттєвого колапсу, який охопив місто Лева. За словами Садового, протягом
Минулої ночі російсько-терористичні війська «ЛНР» обстріляли район Новозванівки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Про це йдеться у повідомленні Штабу АТО 26-го січня у соціальній