Глава Украинского государства Петр Порошенко подарил мариупольским морякам для усиления вооружения скоростной, усовершенствованный катер (УМС-1000). Будучи в Мариуполе, украинский лидер сказал: «Не
В преддверии Нового года, в субботу, 31 декабря гарант Конституции Украины Петр Порошенко совместно с командой американских сенаторов посетят украинский город Мариуполь. Такое заявление в своем
Помощник Народного депутата Виталия Куприя, зампред сумского «УКРОПа» Олег Шестак месяц назад удивил всю страну тем, что сначала в пьяном виде пытался оторваться на автомобиле от преследования
Высота самой высокой елки, установленной в Украине в этом году, достигает 36 метров 70 сантиметров, и красуется это дерево на главной площади Харькова, сообщает replyua.net со ссылкой на