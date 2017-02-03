Сьогодні, 3 лютого, наглядова рада «Національної суспільної телерадіокомпанії України» оголосила конкурс на керівника компанії, повідомляє replyua.net з посиланням на офіційний сайт мовника.
Лавини та селі через різке потепління сходять у Карпатах. Вулиці сіл та містечок перетворилися на ріки бруду та криги, інформує replyua.net. На річці Тиса сьогодні почався льодохід. Крижані брили
Опубликованный на сайте Верховной рады Украины законопроект №4121 относительно введения в стране так называемого единого электронного билета был утверждён президентом Петром Порошенко. Как передаёт
На официальном YouTube-канале Службы безопасности Украины опубликован перехваченный телефонный разговор «чиновников» самопровозглашённой «Донецкой народной республики». Украинским специалистам