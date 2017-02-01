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Тараненко: билеты на «Евровидение» смогут купить украинцы с разным уровнем доходов
01 фев 2017

Антон Тараненко, глава управления туризма КГГА, заявил о том, что билеты на конкурс «Евровидение» поступят в продажу через несколько дней, и их смогут укупить украинцы с разным уровнем дохода – в

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