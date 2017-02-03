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СпецтемаБлогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

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Наслідки відлиги на Закарпатті
03 фев 2017

Лавини та селі через різке потепління сходять у Карпатах. Вулиці сіл та містечок перетворилися на ріки бруду та криги, інформує replyua.net. На річці Тиса сьогодні почався льодохід. Крижані брили

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Порошенко утвердил закон о едином билете в транспорте Украины
03 фев 2017

Опубликованный на сайте Верховной рады Украины законопроект №4121 относительно введения в стране так называемого единого электронного билета был утверждён президентом Петром Порошенко. Как передаёт

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