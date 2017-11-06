Специалисты разработали браслет для определения беременности

Уникальный браслет был разработан специалистами из Швейцарии. Как информирует replyua.net, «Ава Браслет» способен не только информировать женщину о наступлении овуляции, что помогает зачать ребенка, но и сигнализировать о том, что беременность наступила. Через неделю после зачатия современный гаджет распознает беременность и показывает женщине «результат».
В тестировании браслета специалисты наблюдали за 300 представительницами прекрасного пола. При помощи данного браслета медики исследовали около 1000 менструальных циклов и сотни беременностей. Для сбора данных гаджет использует высокоточный алгоритм, запоминающий физиологические характеристики владелицы. По словам Моханеда Шилайха, одного из разработчиков гаджета, браслет не менее точный, чем все современные тесты на беременность.
Более того, ученые утверждают, что ношение браслета поможет избежать патологий плода – определение беременности на самой ранней стадии позволяет медикам предотвратить появление различных патологий и сделать все возможное, чтобы беременность протекала без осложнений.