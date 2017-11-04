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Ученые: езда на велосипеде более эффективна для похудения, нежели тренировки

Ученые: езда на велосипеде более эффективна для похудения, нежели тренировки
Британские специалисты установили, что езда на велосипеде дает более успешные результаты в процессе похудения, нежели усиленные тренировки в спортзале.

Как сообщает replyua.net, исследователи пригласили для участия в эксперименте 130 добровольцев. Участники были распределены по трем группам. Каждая группа занималась спортом, но эти тренировки сильно отличались. Интенсивные физические нагрузки (силовые или кардио-тренировки) пять раз в неделю — 38 человек; средние по интенсивности физические нагрузки пять раз в неделю — 39 человек; езда на велосипеде два раза в день: на работу и с работы — 35 человек. Также была и четвертая группа, которая состояла из 18 человек и была контрольной – ее участники должны были не менять привычного для себя распорядка дня.


Через три месяца специалисты установили, что люди, которые ездили на работу на велосипеде, потеряли 3,6 килограмма жировой массы, люди из группы со средней нагрузкой – 2,2 килограмма, участники из группы с интенсивными нагрузками – 3,4 килограмма. Еще через три месяца у велосипедистов были более убедительные результаты – еще минус 4,2 килограмма.
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