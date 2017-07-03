Диетолог рассказал об уникальной жирной диете для быстрого похудения

Сьюзи Баррелл, известный австралийский диетолог, заявила о том, что самой эффективной диетой для многих людей может стать «жирная», как ее часто называют, или кетогенная диета, вызывающая очень много споров среди специалистов.
Как передает replyua.net, диетолог заявила, что кетогенная диета предназначена не только для тех, кто хочет сбросить очень много килограммов, но и для людей, страдающих от судорог и эпилепсий. В основе этой диеты лежат только продукты, содержащие большое количество полезного жира, - рыба, масло и авокадо. Уникальность этой системы питания заключается в том, что человек сокращает количество углеводов и погружает тело в «кетоз» - жировые запасы начинают расщепляться на кетоны, питающие мозг и мышцы. Это способствует очень быстрому сжиганию жира, человек стремительно худеет.
«Проблема с кето-диетами заключается в том, что общее количество потребляемых углеводов должно быть очень низким, иначе организм быстро выйдет из кетоза», заявила диетолог. По ее словам, эта система самая эффективная, но при такой диете часто возникают запоры и «ломка» - организм будет требовать углеводов. И во время таких «ломок» срываться нельзя, иначе не будет эффекта.