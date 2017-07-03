Ученые назвали главные причины женских и мужских измен

Специалисты много говорили о том, что некоторые мужчины не могут не изменять своим партнершам, поскольку у них заложен ген измены, однако последние исследования показали, что женщины от мужчин «не отстают» - представительницы слабого пола тоже нередко ходят «налево».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Телеграф, примерно половина женщин когда-либо изменяла своим партнерам, а еще четверть женщин периодически делают это в своих фантазиях. Эксперты назвали несколько причин, которые, по их мнению, толкают людей на измены. Главная причина – новое увлечение. В таких случаях, уверены психологи, брак был заключен не по любви, если один из партнеров увлекается другим человеком.
Также среди главных причин, толкающих мужчин и женщин в объятия других партнеров, эксперты называют эмоциональное одиночество, противоречия и конфликты между партнерами, нереализованные сексуальные желания, обиду на партнера, который изменил, поиск новых ощущений, неудовлетворенность отношениями и самим партнером. Однако психологи считают, что некоторые мужчины и женщины вообще не считают измену чем-то ужасным, и идут «налево» только с целью «отдохнуть».