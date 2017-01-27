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Эксперты советуют всем худеющим использовать специальную посуду

Эксперты советуют всем худеющим использовать специальную посуду
Специалисты из Соединенных Штатов рекомендуют всем людям, которые борются с лишними килограммами, использовать специальную посуду, позволяющую уменьшать размеры порций, передает replyua.net со ссылкой на Medikforum.

По словам экспертов, чтобы ускорить процесс похудения, нужно обращать внимание даже на детали, к примеру, на правильную сервировку стола, а также использовать тарелки, которые подразумевают деление на порции. Идеальной посудой во время диеты американские специалисты назвали манежницу. Так называется тарелка со специальными делениями-отсеками для разных блюд. Человек накладывает еду во все отсеки, и у него создается впечатление, что продуктов на тарелке очень много, но на самом деле это очень хитрый визуальный обман, который позволяет съедать намного меньше пищи, но при этом не чувствовать себя голодным.

При использовании манежницы человек, сидящий на диете, может увидеть, сколько на самом деле он потребил пищи. Помимо этого, манежница позволяет контролировать аппетит. Нужно отметить, что специалистами было создано уже множество столовых приборов, которые помогают съедать меньше пищи, к примеру, ложка с небольшими дырочками для употребления супов.
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