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Ученые советуют всем худеющим выпивать немного вина перед сном

Ученые советуют всем худеющим выпивать немного вина перед сном
К необычному выводу пришли ученые из Вашингтонского и Гарвардского университетов, которые провели масштабное исследование, передает replyua.net.

По словам специалистов, небольшое количество вина перед сном способствует похудению – вино помогает сделать талию более тонкой, а также улучшить самочувствие. Ученые из обоих университетов провели два независимых исследования. Эксперты из Гарварда на протяжении 13 лет следили за здоровьем двадцати тысяч женщин и установили, что дамы, которые регулярно выпивают немного вина в вечернее время, имеют меньший вес, нежели те участники, которые вообще не пьют спиртные напитки. А вот в Вашингтонском университете специалисты наблюдали за самками мышей, в пищу которых добавляли особый экстракт вещества ресвератрол, которое в больших количествах содержится в красном вине.

Те мыши, которые получали добавку, имели меньший вес по сравнению с грызунами, питающимися обычной пищей. По словам ученых, именно ресвератрол помогает сбросить лишний вес, поскольку стимулирует образование коричневых жировых клеток, способствующих, в свою очередь, снижению веса.
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