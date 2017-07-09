Казанский: еще один конфуз Кремля с Лавровым

Денис Казанский, известный украинский журналист, в своем блоге сообщил о том, что пропагандисты Russia Today разместили ролик с выступлением Сергея Лаврова, главы российского МИДа, однако удалили из него тот момент, когда министр признает, что Россия участвует в конфликте на востоке Украины, передает replyua.net.
«Криворукие российские пропагандисты в очередной раз насмешили. Сейчас вместо неудобного фрагмента с признанием Лаврова в видео просто вставлен кусок с темным экраном и отсутствующим звуком», отметил журналист. По его словам, в ролике в определенном моменте пропадает звук, и появляется он лишь после того, как Лавров перестает говорить об Украине, переходя на сирийскую тему.
«Оккупанты понимают, что совершили преступление, что ведут подлую и позорную войну. Поэтому боятся, подчищают, заметают следы. Лаврову наверняка влетело за длинный язык. Подставил министр своего шефа», добавил журналист.