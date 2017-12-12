США не намерены выводить свои войска из Сирии

У Соединенных Штатов Америки пока нет планов выводить из Сирии свои войска, хотя российский президент Владимир Путин анонсировал вывод контингента своей страны. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», с соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
По ее словам, в ходе брифинга в Белом доме официальному представителю был задан вопрос, почему США и в дальнейшем должны продолжать борьбу с сирийскими террористами в то время, как в России сообщили о выводе своих войск, Сандерс ответила, что «Вашингтон будет продолжать продвижение вперед и следить за тем, что делают все возможное для победы над «Исламским государством» на всех фронтах и, конечно же, чтобы защитить жизни американцев».
«До того момента, пока кото-либо из представителей «Исламского государства» не уедет из Сирии, мы намерены продолжать продвигаться вперед и следить за тем, чтобы данная террористическая организация не только прекратила свое существование, но и чтобы боевики не передумали и не вернулись в Сирию обратно», – объяснила пресс-секретарь Белого дома.