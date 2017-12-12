Трамп принял важное решение по космосу, приведшее Россию в истерику

В понедельник, 11 декабря, американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение, предусматривающее возобновление программы исследований Луны. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространили в пресс-службе Белого дома. В том числе, Дональд Трамп подчеркнул, что со стороны Соединенных Штатов был сделан важный шаг, который будет способствовать возвращению на Луну американских астронавтов. «На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы, мы будем создавать основу для дальнейшего полета на Марс и, вероятно, затем во многие другие миры», − сказал он.
Такая информация в России была воспринята негативно. В том числе, известный российский сенатор Алексей Пушков сразу же написал на своей странице в Twitter гневное послание. «Возобновление» полетов на Луну? Славно. Но как же туда долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не способны», − утверждает он.
Как известно, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки – это нация, завоевавшая победу в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени.