Новый удар: Трамп одобрил очередной пакет санкций против РФ

Издание Politico опубликовало материал, где говорится о том, что высокопоставленный чиновник из Белого дома рассказал, что Дональд Трамп, глава государства, одобрил очередной пакет антироссийских санкций, передает replyua.net.
Речь идет о санкциях, которые планируется ввести из-за нарушения Россией договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. «Администрация США применяет новые санкции в отношении России, которые, как она надеется, заставят РФ соблюдать договор о ядерных вооружениях времен холодной войны, который она нарушила, развернув запрещенную крылатую ракету», - заявил американский чиновник. Более того, стало известно, что американское Министерство торговли планирует ввести ограничения на российские компании, предоставившие технологии, чтобы помочь в разработке оружия, запрещенного договором между странами.
Чиновник подчеркнул, что новый пакет санкций будет направлен на изменение экономических расчетов правительства РФ и на донесение до России информации о том, что Дональд Трамп и вся администрация президента серьезно относятся к любым нарушениям двусторонних договоров.