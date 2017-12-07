Открытие «врат ада»: в ХАМАС прокомментировали решение Трампа по Иерусалиму

По информации журналистов британского издания The Independent, принятое главой Белого дома Дональдом Трампом решение о том, чтобы признать столицу Израиля город Иерусалим и переместить туда американское посольство «открывает врата ада», как передает replyua.net, соответствующее заявление распространили в палестинском исламистском движении ХАМАС. «Принятое решение Трампа по Иерусалиму не способно изменить факт того, что Иерусалим является арабской мусульманской землей», – заявили в движении, возглавляемым сектором Газа. Примечательно, что его представители уже не один раз призывали к палестинскому «дню гнева» 8 декабря.
Также отмечается, что «представители молодого поколения и палестинское сопротивление на Западном берегу должны дать ответ всеми доступными средствами на решение США, которое причиняет вред Иерусалиму».
В ХАМАС считают, что решение о городе — святом месте для евреев, мусульман и христиан —это «красная линия» и заявили, что «сопротивление не позволит осквернить его». Пресс-секретарь добавил, что «это решение глупо», и спустя некоторое время стало ясно, что больше всего от этого проиграют сам Трамп и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.