Трампу удалось избежать отставки - решение Конгресса

В палате представителей американского Конгресса отказались поддерживать проект резолюции, в котором предусматривался импичмент нынешнему президенту США Дональду Трампу. Как перелает replyua.net, противниками такой инициативы оказались как единомышленники Трампа в Республиканской партии, так и достаточно большое количество демократов (364 человека), подержали — всего 58.
По информации издания The Hill, руководители Демократической партии в конгрессе утверждают, что в настоящее время далеко не наилучший момент для рассмотрения вопроса об импичменте. При этом отмечается, что для начала нужно дождаться, пока завершится расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». В то же время, журналисты подчеркивают, что лидеры демократов в палате представителей не требовали, чтобы их соратники по партии в обязательном порядке голосовали против проекта резолюции.
Стоит напомнить, что предложение относительно импичмента было выдвинуто конгрессменом-демократом Эл Грин. Однако он так и не пояснил, в чем именно обвиняет Дональда Трампа, а только заявил об опасности действий главы Белого дома для всей страны.