Белый дом хочет угодить Кремлю: американский политик рассказал о новой опасности для Украины

В беседе с журналистами «Сегодня» бывший глава американского оборонного ведомства Майкл Карпентер заявил, что на сегодняшний день у Украины очень мало шансов на получение летального оружия, передает replyua.net.
«Я не думаю, что это вероятно, что Трамп поставит свою подпись под предоставлением вооружения Украине. Хочу надеяться, что я ошибаюсь. Я могу ошибаться. Но я подозреваю это потому, что Трамп начал говорить о том, какой хороший Владимир Путин, как ему хочется иметь хорошие отношения с ним, как, по его мнению, Соединенные Штаты и Россия должны работать вместе, потому что у нас общие цели, интересы», - подчеркнул он. Также Карпентер добавил, что Трамп, судя по всему, не одобрит предоставление оружия, несмотря на то, что ряд членов его администрации поддерживают это. «Он – глава государства и он принимает решение. И Трамп – это человек, который четко демонстрирует, что он хочет угодить Путину», - рассказал Карпентер.
Ранее в американском Конгрессе было принято решение начать расследование, причастна ли президентская кампания нынешнего американского лидера Дональда Трампа к исключению из политической платформы Республиканской партии пункта о предоставлении Украине летального оружия.