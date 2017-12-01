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США заинтересованы полностью заменить Россию в газоснабжении Европы

США заинтересованы полностью заменить Россию в газоснабжении Европы
Вашингтон хочет постепенно вытеснить Москву из газового рынка. Эту мысль подтверждают высказывания американских чиновников, которые приводит «Радио Польши». «Северный поток-2 не будет построен», - говорит американский чиновник, - «Существует много причин, по которым этот проект не должен быть реализован. Последняя заключается в том, что мы против него. Мы не видим возможности его строительства, так почему я должен рассматривать любой другой вариант?». Таким образом, США фактически ведут с Россией торговую войну за место в европейской газовой диспозиции, несмотря на то что американский сжиженный газ почти на 5% дороже катарского и на 20-25% дороже газа, поступающего из России. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет израильский политический обозреватель Соломон Манн.

По его словам, исходя из этого предположения, ясно обозначенного несколько ранее Минторгом США и самим Трампом во время визита в Саудовскую Аравию, становятся ясными последние маневры США и расклады Трампа, резко изменившего политику. Это хорошо объясняет причину, по которой спецпредставитель США по Украине Курт Волкер до сих пор остается на своей должности. Вектор изменения политики США в связи с торговыми амбициями вполне правдоподобен, ведь Трамп очень неопытный и плохой политик, во многом полагающийся на политические амбиции своего зятя Кушнера, который тоже в политике кроме беспочвенных амбиций, никаких познаний не имеет. По мнению Манна, проблема Трампа в том, что он плохой кадровик, при этом уникальный бизнесмен, обладающий поразительным чутьем и энергией. Именно в бизнесе ему всегда везет и он в бизнес вопросах очень умел и упорен. Выкрутив для США все возможные выгоды в Саудовской Аравии, Мексике, Канаде, Японии и даже в Китае, он обратил свое внимание на ЕС.

Манн подчеркивает, что Россия не представляет торгового интереса для США – ее экономика смехотворно слаба. Потому идея «отжать» у русских газ – вполне может покорить Тампа своей достижимостью и выгодностью для США. Также из этого следует, что США попытаются препятствовать как приватизации украинской трубы, так и сделают все возможное чтобы война на Востоке возобновилась и, чтобы Россия перестала транспортировать газ через Украину – это снизит долю российского газа в Европе на треть, а возможно и наполовину и эту долю тут же заберут США.
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