Флинн будет сотрудничать со спецпрокурором по расследованию связей с РФ

Издание Нью-Йорк Таймс сообщило о том, что адвокаты Майкла Флинна отказались обсуждать с юристами Дональда Трампа детали расследования дела о вмешательстве России, из чего следует, что Флинн готов сотрудничать со следствием, передает replyua.net. Мюллер неоднократно проявлял интерес к Флинну.
В частности, в августе он запросил у Белого дома документы, касающиеся бывшего советника по национальной безопасности. А в сентябре появилась информация, что следователи заинтересовались сыном Флинна - Майклом Флинном-младшим, который работал в лоббистской компании его отца - Flynn Intel Group. В конце 2015 года он вместе с отцом был в Москве и участвовал в мероприятии скандального канала RT.
Флинн находился в должности советника президента США всего несколько недель. В феврале он покинул должность из-за того, что СМИ распространили информацию о том, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с российским послом, не имея на то соответствующих полномочий.