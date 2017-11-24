День Благодарения обернулся для Трампа днем поражения

Два американских президента, 44-й, Барак Обама, и нынешний, 45-й, Дональд Трамп, одновременно, в четверг утром, поздравили страну через Твиттер с самым любимым американцами праздником, Thanksgiving Day, Днем Благодарения. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на американский телеканал CNN.
Президент Барак Обама вместе со своей семьей пожелали соотечественникам счастливого праздника, полного удовольствия и благодарности, а также здоровья и мира каждой американской семье. Президент Трамп записал видео, в котором больше трех минут рассказывал о том, как он делает Америку «великой снова», как страна уже начала развиваться и показывать другим странам, что с ней сложно конкурировать в какой-либо сфере.
Поздравление Барака Обамы и его семьи по состоянию на вечера «лайкнули» 937 тысяч и ретвитнули 173 тысячи пользователей Твиттера, поздравление Дональда Трампа лайкнули 78 тысяч и ретвитнули 20 тысяч пользователей Твиттера. Журналисты отмечают, что такая реакция даже лучше любого соцопроса общественного мнения, потому что наглядно демонстрирует, какой рейтинг у двух президентов.