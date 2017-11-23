СМИ: США хотят оставить в Сирии свои войска

Американские власти заявили, что хотят оставить войска своей страны в Сирии даже после того, как удастся достичь победы над «Исламским государством», а также сформировать в северной части страны новую власть, передает replyua.net со ссылкой на The Washington Post. По данным анонимных источников издания в американской власти, если из Сирии внезапно не вывести войска, президент Башар Асад может «завершить захват сирийской территории» и получить гарантию «политического выживания».
Принято считать, что при таком раскладе сил Иран, являющийся ближайшим союзником Сирии, получит победу. Для избегания этого в Вашингтоне намерены поддерживать военное присутствие на севере Сирии и назначить там новую местную власть, которая не будет зависеть от правительства Асада.
Согласно информации американских властей, они надеются использовать постоянное присутствие своих военнослужащих на севере Сирии, чтобы поддерживать Сирийские демократические силы, так как это может заставить Асада пойти на уступки в ходе переговорного процесса в Женеве под эгидой ООН. Кроме того, в США хотят оставить свои войска в Сирии для ликвидации остатков ИГ.