В Госдепе США назвали Путина ответственным за Сирию

В интервью средствам массовой информации Хизер Науэрт, являющаяся официальным представителем американского Государственного департамента, заявила, что глава Кремля Владимир Путин «в определенной степени ответствен» за намерения оказать помощь сирийским властям, передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс». «На Владимира Путина возлагается определенная ответственность за попытки помогать Сирии, в том числе, это касается попыток давления на сирийского лидера Башара Асада, чтобы правительство в очередной раз не прибегло к подобным действиям», - пояснила Науэрт, добавив, что в Российской Федерацией «все достаточно сложно».
«Вам известно наше мнение относительно химических атак, направляемых против мирных сирийских граждан», - подчеркнула представительница американской дипломатии.
Тем временем вчера, 21 ноября, в российском Сочи Владимир Путин провел встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, во время которой анонсировал скорое окончание военных действий в Сирии. «Безусловно, о полной победе говорить пока очень рано, однако военная операция, направленная на уничтожение в Сирии террористов, скоро должна завершиться», - заявил российский лидер.