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В закон о расходах на национальную оборону США на 2018 год отдельная статья предусмотрена на сдерживание России

В закон о расходах на национальную оборону США на 2018 год отдельная статья предусмотрена на сдерживание России
На прошедшей неделе Конгресс США принял почти единогласно Закон о расходах на национальную оборону на 2018 год. В настоящее время в закон вносятся чисто редакционные правки, чтобы в точности согласовать версии Сената и Палаты Представителей. Эти правки, однако, уже не повлияют на сущностные моменты, и закон должен поступить на подпись президенту. На оборонные нужды Конгресс выделил 700 миллиардов долларов. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на CNN.

Отдельно в законе осуждаются агрессивные действия России. Доктрина России об «эскалации чтобы достичь деэскалации» наряду с ее тактическим ядерным потенциалом угрожает Соединенным Штатам и европейским союзникам и усугубляет риск неверной оценки ситуации и эскалации кризиса, говорится в законе.

Также в законе говорится, что европейская инициатива по сдерживанию (EDI) продолжится для улучшения надежного сдерживания в отношении российской агрессии путем: подготовки и оснащение вооруженных сил НАТО, союзников и европейских партнеров; повышения уровня оповещений и предупреждений, взаимодействия и логистических возможностей союзников Соединенных Штатов и их партнеров; а также повышения уровня мобильности и гибкости партнеров и союзников для устранения всего возможного спектра угроз. Сильный союз НАТО является краеугольным камнем трансатлантической безопасности и гарантом мира и стабильности в Европе.
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