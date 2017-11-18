Госдеп привел тревожную статистику по визам для украинцев

Количество отказов в оформлении гостевых виз для граждан Украины в США немного снизилось по сравнению с прошлым годом, однако статистика все равно остается тревожной.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, статистику по визам предоставили в Госдепартаменте США. В сообщении говорится о том, что в прошлом году количество отказов по гостевым визам для украинцев достигало 40,8 процентов, однако в текущем году количество отказов снизилось до 34,5 процентов. Впрочем, в Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты открыты для украинцев, и по гражданам других стран статистика еще более неутешительная. США полностью закрыты для граждан Федеральных штатов Микронезии и Западной Сахары – количество отказов составляет 100 процентов.
В 83 процентах случаев США отказывают в визах гражданам Республики Палау, в 77 процентах – гражданам Кубы, в 76 процентах – гражданам Бурунди, в 75 процентах – гражданам Сомали и Буркина-Фасо, в 72 процентах – гражданам Афганистана. Нулевой процент отказов для граждан Монако, Андорры, Лихтенштейна и Сан-Марино. Для сравнения – США отказывают в визах россиянам только в 11 процентах случаев.