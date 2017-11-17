Байден пояснил, кто при Обаме занимался Украиной

Джо Байден, бывший вице-президент США, заявил о том, что Барак Обама, экс-президент Соединенных Штатов, полностью доверял ему в украинском вопросе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Голос Америки, такое заявление от Байдена прозвучало во время его выступления в университете Пенсильвании.
«Президенту не просто передать абсолютную власть по определенному вопросу вице-президенту... Необходимо большое доверие, чтобы президент сказал: «Ты занимаешься Ираком. Ты занимаешься Украиной, Джо», - заявил политик. Нужно отметить, что Байден занимал должность вице-президента на протяжении восьми лет – в течение обоих президентских сроков Обамы. Он известен своей антироссийской позицией.
Политик много раз прилетал с визитами в Украину, встречался с президентом Порошенко, а однажды даже заявил, что с президентом Украины общается по телефону чаще, чем со своей женой. Кроме того, на протяжении последних лет Байден поддерживал контакт со всем украинским руководством.