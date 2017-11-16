Из-за сайта «Миротворец» МИД России раскритиковал США

Российское Министерство иностранных дел считает, что обслуживание украинского ресурса «Миротворец» который публикует информацию о сепаратистах и сообщниках террористов, осуществляется на американских серверах. Как передает replyua.net, соответствующая информация присутствует в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой. По этой причине Москва обвинила Вашингтон в отсутствии желания противодействовать этому. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «официальный Вашингтон с октября закрывает глаза» на это.
«Несмотря на тот факт, что «Миротворец» занимается непосредственным подстрекательством к расправам и распространяет экстремистскую идеологию, ему позволяют спокойно базироваться на американской территории», — приводит цитату в Twitter слова Захаровой.
Реакция сайта на заявление Захаровой оказалась саркастической: «МИД агрессора возмущается тем, что Зазарова попала в чистилище. К тому же, возмущен губами женщины с низкой социальной ответственностью, занимающую должность пресс-секретаря МИД страны-агрессора Захаровой. Неужели Миротворец что-то не сделал не так? Помогите разобраться», — сказано на странице «Миротворца» в Facebook.