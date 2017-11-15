Трамп рассказал о «фантастических» результатах своего азиатского турне

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей странице в микроблоге Twitter написал о выполненной «действительно фантастической работе» в течение своего туне пятью азиатскими странами, передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода». «Это были замечательные 12 дней, и я теперь имею много замечательных друзей», – отметил Трамп. Следует отметить, что 14 ноября лидер США вылетел из филиппинской столицы Манилы. «Я уверен, что наш труд принесет невероятные результаты», - подчеркнул американский лидер. Помимо этого, лидер США опубликовал видео, в котором обращается со словами благодарности странам Азии.
Спустя некоторое время Трамп также заявил, что уже озвучены первые торговые соглашения, общая сумма которых составит 300 миллиардов долларов. По мнению главы Белого дома, они «очень быстро вырастут в четыре раза» до более 1 триллиона долларов. Впрочем, никаких подтверждений этой его мысли Трамп не привел.
Стоит отметить, что за несколько часов до прибытия Дональда Трампа в Маниле была проведена акция, участники которой выступали с лозунгами против «американского империализма».