На продажу выставлена уникальная хижина возле Нью-Йорка

В ста километрах от Нью-Йорка, в лесах Барривиль, продается необычная хижина за двадцать тысяч долларов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на АВС, площадь дома составляет всего 33 квадратных метра, и в хижине всего одна жилая комната.
Уникальность этого деревянного дома заключается в том, что он был построен на наклонной местности, и с одной стороны конструкцию пришлось приподнимать. Для этих целей был использован натуральный материал – деревья, которые растут по соседству. В результате одна сторона дома поддерживается деревьями, а другая встроена в землю.
Стены дома также крепятся к деревьям с помощью металлических элементов. Внутри хижина выглядит ничуть не хуже, чем снаружи – в интерьере присутствует минимализм. В отделке дома строители использовали сосну и другие натуральные материалы. Хижина была построена всего за пару дней.