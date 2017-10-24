В отношении компании продюсера Вайнштейна начато расследование

Прокуратура американского штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Weinstein Company, известной голливудской компании, которую основал Харви Вайнштейн – продюсер, обвиняемый в массовых сексуальных домогательствах, передает replyua.net со ссылкой на NBC News.
Прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдермен в понедельник заявил, что ни один житель штата не должен подвергаться "запугиванию, преследованиям или испытывать страх на рабочем месте". Он добавил, что "если сексуальные домогательства или дискриминация в компании процветают, мы хотим об этом знать". Накануне был выдан ордер, который разрешает сотрудникам правоохранительных органов изъять у компании Вайнштейна всю документацию, полученную от работников, жаловавшихся на сексуальные домогательства. Кроме того, в прокуратуре заявили, что получат документы, где описаны правила увольнения сотрудников или же их приема на работу.
Напомним, что о сексуальных домогательствах со стороны известного продюсера несколько дней назад сообщило издание Нью-Йорк Таймс. После этого Вайнштейн подвергся травле – от него ушла жена, а несколько десятков актрис заявили о домогательствах со стороны продюсера.