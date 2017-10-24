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Авторитетное американское издание призвало Белый дом сделать «следующий шаг» для военной поддержки Украины

Авторитетное американское издание призвало Белый дом сделать «следующий шаг» для военной поддержки Украины
Журналисты авторитетного американского издания The Washington Post по инициативе украинского посольства в США, опубликовали на страницах своей газеты постер большого размера с призывом сделать «следующий шаг» для представления военной помощи Украине, так как эта страна защищает безопасность всего европейского континента. Как передает replyua.net, тираж печатной версии составил свыше 500 тысяч экземпляров, а в электронной версии эту информацию получили 775 тысяч адресатов, передает Укринформ.

«Украина удерживает оборону против агрессии России в восточном регионе Донбасса, однако цена за это очень высокая: более 10 тыс. украинских воинов были убиты и ранены. Насилие продолжается. Эту угрозу для народа Украины и безопасности Европы необходимо остановить», — отмечается в иллюстрированном тексте.

В то же время подчёркивается, что в настоящее время Украина тратит 5,6% ВВП на безопасность и оборону. Восемь украинских батальонов уже показывают совместимые с НАТО стандарты; Соединенные Штаты поставили контрбатарейные радары; инструкторы из США провели тренинги для свыше 4 тыс. украинских военнослужащих. Все это дало возможность сохранить много жизней в Украине.
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