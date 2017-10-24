Авторитетное американское издание призвало Белый дом сделать «следующий шаг» для военной поддержки Украины

Журналисты авторитетного американского издания The Washington Post по инициативе украинского посольства в США, опубликовали на страницах своей газеты постер большого размера с призывом сделать «следующий шаг» для представления военной помощи Украине, так как эта страна защищает безопасность всего европейского континента. Как передает replyua.net, тираж печатной версии составил свыше 500 тысяч экземпляров, а в электронной версии эту информацию получили 775 тысяч адресатов, передает Укринформ.
«Украина удерживает оборону против агрессии России в восточном регионе Донбасса, однако цена за это очень высокая: более 10 тыс. украинских воинов были убиты и ранены. Насилие продолжается. Эту угрозу для народа Украины и безопасности Европы необходимо остановить», — отмечается в иллюстрированном тексте.
В то же время подчёркивается, что в настоящее время Украина тратит 5,6% ВВП на безопасность и оборону. Восемь украинских батальонов уже показывают совместимые с НАТО стандарты; Соединенные Штаты поставили контрбатарейные радары; инструкторы из США провели тренинги для свыше 4 тыс. украинских военнослужащих. Все это дало возможность сохранить много жизней в Украине.