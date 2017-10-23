Трамп предупредил о выходе США из НАФТА

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, заявил о том, что США могут выйти из НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли).
Как информирует replyua.net со ссылкой на Фокс Ньюз, Трамп не исключил, что США также могут заключить новое соглашение. «Или по ней будет заключено новое соглашение, которое будет честным по отношению к Америке, или она будет прекращена», - заявил президент Соединенных Штатов. Напомним, что ранее Трамп выступил с еще одним резким заявлением. Он сообщил, что США могут ввести санкции против Ирана даже в том случае, если лидеры ЕС будут против ужесточения санкций.
В частности, Трамп упомянул Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель, назвав их «лучшими друзьями» и отметив, что они могут продолжать торговлю с Ираном, поскольку Соединенные Штаты будут единолично принимать решения в отношении этого государства.