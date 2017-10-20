Хейли: «Россия вела войну, вмешиваясь в выборы в США»

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, заявила о том, что Россия вела войну, когда вмешалась в президентские выборы в Соединенных Штатах в прошлом году, и действия РФ были направлены на возникновение хаоса.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, постпред при ООН подчеркнула, что любое вмешательство другой страны в выборы можно назвать «ведением войны». «Если какая-то страна вмешивается в выборы другой страны, это означает войну», - отметила Хейли, когда выступала с речью в Институте Джорджа Буша. По ее словам, действия российской стороны во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах были направлены только на создание хаоса в стране.
Напомним, что президентские выборы в США состоялись в ноябре прошлого года, и победу одержал Дональд Трамп, что стало абсолютной неожиданностью, поскольку все опросы и прогнозы указывали на то, что победу на выборах одержит кандидат от демократов Хиллари Клинтон.