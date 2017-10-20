В США назвали «войной» вмешательство России в выборы

Намерения Российской Федерации повлиять на выборы в Соединенных Штатах Америки – это «военные действия» против американского государства. Как передает replyua.net, соответствующее заявление озвучила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время дискуссии в Институте Джорджа Буша в Нью-Йорке, сообщает Deutsche Welle. «Если какое-либо государство может прийти и вмешаться в выборы в другой стране, это называется военными действиями», — подчеркнула Хейли.
Вместе с тем, постоянный представитель отметила, что вмешательство в выборы других стран — это оружие, которому постоянно отдает предпочтение Россия, поскольку у нее нет сильной экономики и «вооруженные силы страны недостаточно велики». Со слов Никки Хейли, Кремль прибегал к подобным действиям и в других странах, в частности, во время выборов во Франции. «Они везде так поступают. Это их новое оружие», — добавила Хейли.
Как известно, американский Минюст назначил экс-руководителя ФБР Роберта Мюллера на должность специального прокурора по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в минувшем году.