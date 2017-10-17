Президент США близко дружит с двумя людьми, являющимися самыми непримиримыми врагами друг для друга. Как передает replyua.net, со ссылкой на американский телеканал CNN, сегодня с утра, перед заседанием правительства, журналист задал Трампу вопрос о том, как он относится к тому, что ультраправый политтехнолог и редактор сайта «Брайтбарт» Стив Бэннон, его бывший главный стратег, открыто объявил войну лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконнеллу. Президент ответил, что Стив – его «близкий друг», и что он понимает, что «его заявления вызваны его озабоченностью тем, что Сенат не делает свою работу».
Через два часа после этого президент обедал с Макконнеллом, после чего вместе с ним вышел в Розовый Сад Белого Дома к журналистам, где заявил, что Макконнелл – его близкий друг, что у них одни и те же цели, и их отношения никогда не были такими близкими, как сейчас и, что он уверен, что Сенат будет продвигать и дальше его повестку дня под руководством Макконнелла. К этому можно добавить, что в июле-августе Трамп очень резко критиковал Макконнелла в многочисленных твитах и в публичных заявлениях.
На той же импровизированной пресс-конференции Трампа спросили, почему он никак не откликнулся на гибель 12 дней назад четырех американских спецназовцев в Нигере и не связался с их семьями. На это президент ответил, что «Обама тоже не звонил семьям погибших военнослужащих». Когда журналисты тут же в довольно жесткой форме сказали президенту, что он говорит неправду президент ответил, что «уже сегодня подписал письма семьям погибших» и что «Обама может быть звонил, может быть не звонил, я не знаю, мне так сказали».