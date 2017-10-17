валюта
СпецтемаСМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Президент США близко дружит с двумя людьми, являющимися самыми непримиримыми врагами друг для друга

Президент США близко дружит с двумя людьми, являющимися самыми непримиримыми врагами друг для друга
Президент США близко дружит с двумя людьми, являющимися самыми непримиримыми врагами друг для друга. Как передает replyua.net, со ссылкой на американский телеканал CNN, сегодня с утра, перед заседанием правительства, журналист задал Трампу вопрос о том, как он относится к тому, что ультраправый политтехнолог и редактор сайта «Брайтбарт» Стив Бэннон, его бывший главный стратег, открыто объявил войну лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконнеллу. Президент ответил, что Стив – его «близкий друг», и что он понимает, что «его заявления вызваны его озабоченностью тем, что Сенат не делает свою работу».

Через два часа после этого президент обедал с Макконнеллом, после чего вместе с ним вышел в Розовый Сад Белого Дома к журналистам, где заявил, что Макконнелл – его близкий друг, что у них одни и те же цели, и их отношения никогда не были такими близкими, как сейчас и, что он уверен, что Сенат будет продвигать и дальше его повестку дня под руководством Макконнелла. К этому можно добавить, что в июле-августе Трамп очень резко критиковал Макконнелла в многочисленных твитах и в публичных заявлениях.

На той же импровизированной пресс-конференции Трампа спросили, почему он никак не откликнулся на гибель 12 дней назад четырех американских спецназовцев в Нигере и не связался с их семьями. На это президент ответил, что «Обама тоже не звонил семьям погибших военнослужащих». Когда журналисты тут же в довольно жесткой форме сказали президенту, что он говорит неправду президент ответил, что «уже сегодня подписал письма семьям погибших» и что «Обама может быть звонил, может быть не звонил, я не знаю, мне так сказали».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
17 окт 2017
6935

Журналист: только вдумайтесь, кто сегодня оказался под Радой, и с какими требованиями там стоит

Складывается ощущение, что под Верховной Радой стоят за отмену неприкосновенности здравого смысла. Ведь только вдуматься, кто там сегодня стоит с транспарантами – Пожарные Чернобыля, профсоюз

17 окт 2017
4344

Карпенко: организаторы «акции 17-го» – это не весь народ и поэтому не имеют права говорить за весь народ

Известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что нашим дорогим известным «антикоррупционерам», «активистам», «журналистам», которые так активно эти дни манипуляциями

Последние новости

Політолог: пахне ще одним політичним провалом Кремля на європейському напрямку

Блогер: касові збори фільму українського виробництва перевершили всі сподівання

Національна поліція порушила провадження за фактом насильства щодо правоохоронців

Політолог: після цього ганебного інциденту будь-які сумніви у скасуванні депутатської недоторканості вважаю зайвими

Нардеп: від того, що я побачила, у мене перехопило подих

Блогер: все будет решено в конце 2018-го, а завершено в 2019-ом

Донік: справжній протест – це мовчазна і сувора готовність тисяч людей померти за свої принципи і переконання

«Батькивщина» и «Оппоблок» завалят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Геращенко: чому «нові обличчя» української політики буквально отримують оргазм від приниження інших?

Сазонов: якщо наші шановні депутати згодні на скасуванні депутатської недоторканості, то я – ні

Политолог: на фоне сегодняшних протестов украинцам не помешало бы вспомнить несколько цифр

Блогер: дивіться неуки, зараз для вас росіянці та грузини зроблять революцію

Блогер: россияне в своих городах больше двух собраться на улице не могут, зато сегодня на украинцев с критикой накинулись

Романенко: сегодняшнего Саакашвили «породила» сама же власть

Климкин рассказал о влиянии Кремля на политику Венгрии

Ляшко обиделся, что его законопроект не захотели рассматривать

Блогер: ось вони, справжні патріоти

Письменник: не варто на своєму горбу забезпечувати клоунам доступ до бюджетних грошей

Я вимагаю від Порошенка рішення про екстрадицію: Міша, пора додому – політолог

Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городок

 Новости за день