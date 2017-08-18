Еще один видный республиканец, сенатор Боб Коркер выступил с нещадной критикой Трампа

Еще один видный республиканец, сенатор Боб Коркер из Теннесси, председатель комитета по международным отношениям Сената, выступил с нещадной критикой президента США Трампа. Об этом сообщает CNN, передает replyua.net.
Беседуя с журналистами в своем родном штате, Коркер сказал о том, что президент не продемонстрировал, что он понимает характер этой страны. Президент не продемонстировал ни стабильности, ни хоть какой-то компетентности, которые необходимы, чтобы быть успешным. Он не показал, что понимает, что именно сделало эту страну великой. Способствовать разделению страны только потому, что это укрепляет твою узкую избирательную базу – это не та формула, которая нужна для продвижения нашей страны, для преодоления нашей страной трудностей, с которыми мы столкнулись сейчас.
Сам же Трамп, как всегда решил долго не отмалчиваться и атаковать в Твитере республиканских сенаторов Грэма и Флэйка, которые среди других коллег по партии резко критиковали президента за его неадекватную оценку ультраправого шабаша в Шарлоттсвилле.