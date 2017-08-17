Трамп сумує за «красивими статуями» на честь конфедератів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжує дотримуватись обраної ним позиції щодо підтримки праворадикальних екстремістів, посилаючись при цьому на збереження культурної спадщини, - про це інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Так, сьогодні, сімнадцятого серпня 2017 року, Трамп «розродився» черговою серією повідомлень у своєму знаменитому твіттері. Так, за його словами, «печально бачити, як руйнуючи наші прекрасні статуї та пам’ятники, громадяни також руйнують історію та культуру Сполучених Штатів». Трамп нагадав, що історія не підлягає зміні, але може і повинна слугувати для того, щоб вчитись на ній. Відтак американський президент взявся перераховувати державних діячів Конфедерації, пам’ятники яким потрапили під загрозу: статуї Роберта Е Лі, Стоунволла Джексона. Хто стане наступним? Вашингтон? Джеферсон? Це не розумно! Крім того, Трамп переймається через «красу парків і містечок», яку буцімто буде втрачено назавжди і ніколи не вдасться відновити.
Нагадаємо, Трамп зазнав критики через неоднозначну позицію щодо заворушень у містечку Шарлотсвілль. Приводом для організації праворадикального маршу там стало рішення про знесення статуї генерала Роберта Лі, очільника військ Конфедерації у Громадянській війні.