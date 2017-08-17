Трамп выступил с похвалой в адрес Ким Чен Ына

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, неожиданно похвалил Ким Чен Ына, северокорейского лидера, с которым он ранее вступил в словесную перепалку – главы двух стран выступали с угрожающими заявлениями.
Как информирует replyua.net, похвалу в адрес лидера КНДР Трамп написал на своей странице в Твиттере. «Ким Чен Ын из Северной Кореи принял очень мудрое и обоснованное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!», - подчеркнул американский президент. Нужно отметить, что глава США имел в виду заявление северокорейского лидера о том, что он решил повременить с нанесением ударов по острову Гуам, где расположена американская военная база. Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что КНДР будет наращивать ядерный потенциал для атак на американские цели.
8 августа издание The Washington Post сообщило, что разведка США располагает данными о готовности Пхеньяна оснащать свои межконтинентальные баллистические ракеты ядерными боеголовками. В ответ на это Трамп заявлял, что Пхеньяну нужно быть более осторожным в своих заявлениях и действиях, иначе Соединенные Штаты ответят мощью и яростью.