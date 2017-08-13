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Венедиктов: Трамп может решиться на бомбежку полигонов КНДР

Венедиктов: Трамп может решиться на бомбежку полигонов КНДР
Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, может отдать приказ нанести авиаудары по полигонам Северной Кореи – это произойдет так же, как и в случае с военной базой в Сирии. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире Эха Москвы прозвучало от Алексея Венедиктова, главного редактора этой радиостанции.

«Потому что человек пришел в политику не из политики. Он столкнулся с проблемами, о которых он вообще не подозревал, вот вообще не подозревал. Он не подозревал, как это функционирует. Мы это видим. Мы же видим, как он команду тасует, то есть он не может людей найти, которые бы обеспечивали ему платформу», - заявил Венедиктов. По его словам, Трамп может отдать команду отбомбить военные полигоны в КНДР, и удар будет точным.

Как отметил Венедиктов, в России очень радуются такому повороту событий и считают, что это самый лучший сценарий – Трамп выбирает Ким Чен Ына, а не Владимира Путина. Напомним, что в апреле Трамп отдал приказ нанести авиаудар по сирийской военной базе томагавками. Таким способом Трамп «наказал» сирийские власти за атаку химоружием на мирных граждан.
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