Тіллерсон зробив заяву щодо Донбасу

Державний секретар США Рекс Тіллерсон виступив з офіційною заявою щодо ситуації на українському Донбасі, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Очільник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки висловив сподівання, що країни нормандської четвірки спільно з Вашингтоном зможуть досягти прогресивних змін у питанні щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а саме, мова йде про першочергову мету - дотримання режиму тиші. З відповідною заявою Тіллерсон виступив перед журналістами в вівторок, 1 серпня, у Вашингтоні. Американський держсекретар нагадав, що для посилення уваги до цього питання адміністрація США призначила спеціального представника щодо врегулювання ситуації на сході України Курта Волкера, який в раніше був послом США при НАТО. Тіллерсон відмітив, що Воклер є «досвідченим послом та дипломатом, який добре обізнаний щодо ситуації в Східній Європі і дуже добре знає Російську Федерацію».
Водночас держсекретар США зазначив, що у Держдепі очікують на активну взаємодію, як з керівництвом України та Росії, так і з іншими країнами норманського формату. Наостанок Тіллерсон вкотре нагадав, що Вашингтон залишається послідовним щодо РФ і до тих пір, поки не будуть виконані Мінські домовленості, не може бути й мови про зняття санкцій.