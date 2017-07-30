Эксперт рассказал, почему Трамп без вопросов заявил, что подпишет закон о новых санкциях

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон, принятый абсолютным большинством Конгрессом о санкциях Ирану, Северной Корее и России, специально оговорив, что делает это, чтобы сблизиться с Россией. Столь странная формулировка при подписании антироссийских санкций может носить только одну функцию: Трамп подает отчаянные сигналы России, что билль не будет работать и потому не следует принимать зеркальных контрсанкций. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический обозреватель Соломон Манн.
Он отмечает, что в конечном итоге, контроль за соблюдением этого законопроекта целиком возлагается на власть и президент США оформляет это обычно своими указами – сам по себе закон совершенно бессилен, так как его реализация без президентской воли так и останется пустыми декларациями на бумаге.
По мнению Соломона Манна, Дональд Трамп подает сигнал всем – в том числе Европе и России, что он не позволит новому Закону работать, на что согласно Конституции США имеет полное право. Для того, чтобы отвлечь от себя внимание, Трамп может выборочно использовать какие-то санкции в отношении Северной Кореи и Ирана.