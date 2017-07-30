валюта
СпецтемаЖурналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

Эксперт рассказал, почему Трамп без вопросов заявил, что подпишет закон о новых санкциях

Эксперт рассказал, почему Трамп без вопросов заявил, что подпишет закон о новых санкциях
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон, принятый абсолютным большинством Конгрессом о санкциях Ирану, Северной Корее и России, специально оговорив, что делает это, чтобы сблизиться с Россией. Столь странная формулировка при подписании антироссийских санкций может носить только одну функцию: Трамп подает отчаянные сигналы России, что билль не будет работать и потому не следует принимать зеркальных контрсанкций. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический обозреватель Соломон Манн.

Он отмечает, что в конечном итоге, контроль за соблюдением этого законопроекта целиком возлагается на власть и президент США оформляет это обычно своими указами – сам по себе закон совершенно бессилен, так как его реализация без президентской воли так и останется пустыми декларациями на бумаге.

По мнению Соломона Манна, Дональд Трамп подает сигнал всем – в том числе Европе и России, что он не позволит новому Закону работать, на что согласно Конституции США имеет полное право. Для того, чтобы отвлечь от себя внимание, Трамп может выборочно использовать какие-то санкции в отношении Северной Кореи и Ирана.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
30 июл 2017
10018

«Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

В прямом эфире «Обозревателя» известный российский музыкант и блогер Алексей Лебединский заявил, что цивилизованное мировое сообщество все должно сделать для физического устранения российского

30 июл 2017
6471

Президент Южной Кореи передал «большой привет» Китаю и России, – эксперт

Китай и Россия сегодня получили «большой привет» от нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который пришел к власти с романтическими обещаниями налаживать братское взаимопонимание с Пхеньяном. И с

30 июл 2017
5627

Блогер: у России практически пропало желание воевать с Украиной

Еще некоторое время назад Россия строила планы по захвату Украины, однако с тех пор, как украинская армия продемонстрировала силу и мощь, у российской стороны пропало желание воевать с Украиной. Как

Последние новости

Геращенко звернеться з вимогою до координатора ОБСЄ

После того, как «политическими экспертами» стали Савченко и Герман статус «эксперта» обесценился, – политолог

Ейдман: Режим Путіна є джерелом глобальної катастрофи. Його може ліквідувати лише революція

Волонтер: Росія ще 20 років тому готувала в Україні другу Чечню

Лобода снова едет в Одессу – в этот раз патриоты предлагают устроить теплый прием организаторам «шабаша»

Україна візьме участь у багатонаціональних військових навчаннях у Грузії

Российские правоохранители выпустили на свободу боевика «ДНР», который расстрелял украинского 16-летнего школьника

Эксперт: такой власти, как путинская, требуются клоуны и скоморохи, чтобы поддерживать гопнический уровень своей политики

Медушевская: вы точно уверены, что Саакашвили с «демальянсовцами» будут для Украины гораздо полезнее, чем «барыга Порошенко»?

Нусс: Коломойський лобіює об'єднання Тимошенко і Саакашвілі проти президента Порошенко

В Украине начали штрафовать владельцев нерастаможенных авто

Журналист: похоже, эти санкции уже никогда не снимут

Эксперт рассказал, почему Трамп без вопросов заявил, что подпишет закон о новых санкциях

Румынским и европейским чиновникам запретят отдых в Краснодаре – мощные санкции РФ, – Сазонов

«Чистилище» пополнилось сразу несколькими российскими знаменитостями

Варшава готовит ответ Еврокомиссии на претензии из-за судебной реформы

Американские бомбардировщики совершили полет над Корейским полуостровом

В Польше выпустят новые паспорта с изображением Львова

Так вести себя как «Батькивщина» Тимошенко – это и есть преступление против народа, – Комаровский

Предприниматель пояснил, чего на самом деле хотели крымчане на «референдуме» в 2014 году

 Новости за день