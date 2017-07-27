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У Міноборони США продовжуються дискусії з приводу надання зброї для України

У Міноборони США продовжуються дискусії з приводу надання зброї для України
У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки поки не прийшли до єдиного рішення з приводу питання виділення для України оборонного озброєння. Про це повідомив офіційний представник Міноборони США капітан Джефф Дейвіс, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Дейвіс зазначив, що нині в Пентагоні не мають жодних змін в політичному плані для того, щоб робити якісь заяви, однак це питання регулярно обговорюється вищими посадовцями. Представник Міноборони США також додав, що Вашингтон не змінив власну політику щодо питання військової допомоги для України і останнє слово в цьому питанні залишається за Білим домом. Дейвіс також нагадав, що Міністерство оборони США продовжує забезпечувати Україну нелетальним озброєнням з 2014 року і ці програми включають не лише техніку та нелетальне озброєння, а й організацію військових тренувань та консультацій.

Нагадаємо, раніше заступник керівник Об’єднаного штабу ЗС США генерал Пол Селва на слуханнях у Сенаті заявив, що він особисто виступає за те, щоб офіційний Київ отримав летальне озброєння від американської сторони.
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