Волкер: Предоставление Украине оружия не спровоцирует Россию, так как у нее танков больше, чем во всей Европе

Спецпредставитель Вашингтона по делам Украины Курт Волкер дал интервью журналистам «Радио Свобода», в ходе которого заявил, что утверждения о вероятности провоцирования России из-за возможности поставок США оборонительного оружия Украине являются ошибочными, сообщает replyua.net.
«Прежде всего, российские войска и все тяжелое вооружение уже на украинской территории. На Донбассе количество российских танков превышает в существенно мере показатели всех вместе взятых западноевропейских стран. То есть, речь идет об очень большом контингенте. Но куда большее количество войск Россия сосредоточила возле границ с Украиной. И хочу заметить, что Москва на своей территории имеет полное право так поступать, размещать какое угодно количество военнослужащих. Поэтому если Вашингтон и предоставит Киеву летальное вооружение, Россию это никаким образом не спровоцирует», - рассказал американский политик.
В то же время он подтвердил факт активного обсуждения Вашингтоном поставок украинской стороне летального оружия, чтобы эта страна могла себя защитить от нынешней военной агрессии Кремля.