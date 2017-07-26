Палата Представителей проголосовала законопроект о санкциях России, установив дилемму вето для Трампа

Палата Представителей США проголосовала за принятие законопроекта H.R.3364 о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи. Этот закон был внесен в Палату Представителей 24 июля вместо застрявшего там принятого ранее Сенатом закона S.722. Теперь очередь за Сенатом. Об этом сообщает рейтинговое американское издание The Washington Post, передает replyua.net.
Журналисты отмечают, что скорее всего трюков с тем, чтобы не ставить закон в повестку дня больше не будет, и закон будет Сенатом принят. При таком количестве голосов за закон возможное вето президента Трампа становится бессмысленным, так как может быть преодолено повторным голосованием, для его преодоления необходимо 2/3 голосов в каждой из палат.
Пресс-секретарь Белого Дома Хакаби-Сандерс отказалась вчера во время брифинга прямо ответить не вопрос, подпишет ли президент закон, если он будет принят, или наложит на него вето. Ключевым положением закона является то, что санкции, введенные в разное время указами предшественника Трампа Обамы, становятся законом и не могут быть отменены без согласия Конгресса.