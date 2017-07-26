валюта
СпецтемаУкраинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен

Палата Представителей проголосовала законопроект о санкциях России, установив дилемму вето для Трампа

Палата Представителей проголосовала законопроект о санкциях России, установив дилемму вето для Трампа
Палата Представителей США проголосовала за принятие законопроекта H.R.3364 о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи. Этот закон был внесен в Палату Представителей 24 июля вместо застрявшего там принятого ранее Сенатом закона S.722. Теперь очередь за Сенатом. Об этом сообщает рейтинговое американское издание The Washington Post, передает replyua.net.

Журналисты отмечают, что скорее всего трюков с тем, чтобы не ставить закон в повестку дня больше не будет, и закон будет Сенатом принят. При таком количестве голосов за закон возможное вето президента Трампа становится бессмысленным, так как может быть преодолено повторным голосованием, для его преодоления необходимо 2/3 голосов в каждой из палат.

Пресс-секретарь Белого Дома Хакаби-Сандерс отказалась вчера во время брифинга прямо ответить не вопрос, подпишет ли президент закон, если он будет принят, или наложит на него вето. Ключевым положением закона является то, что санкции, введенные в разное время указами предшественника Трампа Обамы, становятся законом и не могут быть отменены без согласия Конгресса.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
25 июл 2017
18885

Публицист: Лукашенко в истерике, и он приезжал в Киев, чтобы найти выход из ситуации

Евгений Дикий, бывший боец «Айдара» и известный публицист, высказал мнение о том, что Александр Лукашенко не был готов к такому повороту, и он слишком поздно понял, к чему могут привести совместные с

25 июл 2017
13584

Боец АТО: вполне возможен «крестовый» поход на дегенератов родом из 90-х с оружием в руках

Украинский блогер и боец АТО Дмитрий Бабкин в своем блоге пишет о том, что после стрельбы в Днепре есть только два варианта развития событий. Первый вариант, это, когда полиция действует

25 июл 2017
7514

Портніков: за 25 років президент України поїде в окупований Крим нагороджувати «зелених чоловічків»

Публіцист Віталій Портніков вивчає досвід сусідньої Молдови у поводженні з окупованими територіями та прогнозує до яких наслідків може призвести байдужість українських громадян до проблеми окупації

Последние новости

Палата Представителей проголосовала законопроект о санкциях России, установив дилемму вето для Трампа

У «Борисполі» затримали скандального екс-посадовця ГПУ

Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

У Держдепі США повідомили невтішні новини для Москви

Знай наших! Укроборонпром піднявся у світовому рейтингу виробників зброї

Блогер: Росія може «загратись» на навчаннях в Білорусі

Тіллерсон підтримує продовження санкцій проти РФ

Мусульмане продолжаю давление на израильтян, трубя демонтажа видеокамер на Храмовой горе

Кримський Бандерівець: окупанти роблять все, щоб їх ненавиділи

Ердоган звинуватив Берлін у шпигунстві

Был концерн «Антонов» и нет концерна «Антонова» - Кабмин ликвидировал гордость отечественного машиностроения

Блогер: наскільки Росія недолуга порівняно з Україною

Добкін вирішив оскаржувати рішення суду про його арешт

Павло Правий: таку маячню може поширювати або фантастичний кретин, або свідомий наймит ворогів

Блогер поставив точки над «і» у черговій історії про «зраду»

У МВД розповіли подробиці про нападників, які влаштували стрілянину у Дніпрі

Журналісти назвали причину, чому Трамп висунув звинувачення Україні

Блогер: так виглядає політик «здорової людини»

Посол США назвала, що треба зробити Україні, щоб зменшити важелі впливу Росії

Російський академік в інтерв’ю Сотнику: для Росії залишився лише один сценарій (відео)

 Новости за день