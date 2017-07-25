Тіллерсон підтримує продовження санкцій проти РФ

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон підтримує продовження санкційних обмежень проти Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
З відповідною заявою виступила речниця Державного департаменту США Хезер Науерт в вівторок, 25 липня. Вона зазначила, що Тіллерсон і досі переконаний в тому, що необхідно зберегти санкції проти Російської Федерації до тих пір, поки вона не виконає всі поставлені перед нею вимоги і не припинить провокаційні дії, які ці обмеження і зумовили. Крім того, речниця зазначила, що Москва має зробити набагато більше, ніж виконано нині, для того, щоб офіційний Вашингтон змінив свою позицію щодо РФ.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки можуть ухвалити рішення про посилення санкції проти РФ. Як зазначили у Білому Домі, Дональд Трамп також готовий підтримати відповідний законопроект. Щоправда не минулося без критики такого рішення американської сторони в Європі. У ЄС розкритикували Вашингтон за те, що вони попередньо не узгодили цю позицію з Брюсселем і побоюються, що нові санкції можуть зачепити європейські енергетичні компанії.