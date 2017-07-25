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Журналісти назвали причину, чому Трамп висунув звинувачення Україні

Журналісти назвали причину, чому Трамп висунув звинувачення Україні
Ранок вівторка 25 липня розпочався з гучних заяв американського президент Дональда Трампа, який висунув Україні звинувачення у просуванні «президентства Хілларі Клінтон» та саботуванні його передвиборчої кампанії, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Журналісти американського видання The Washington Post вбачають у таких діях президента США бажання згорнути розслідування довкола російського сліду в американських виборах. Зокрема, звинувачення у тому, що нинішній генпрокурор Джефф Сешнс не почав розслідування щодо «злочинів Клінтон» ЗМІ пов’язали з бажанням Трампа у майбутньому посунути Сешнса з посади, а після нього прибрати і Роберта Мюллера, який на даний момент опікується розслідуванням щодо Росії.

У публікації видання вказується, що питання відставки Сешнса активно обговорюється Трампом та його радниками за приватними бесідами. В такий спосіб Трамп нібито прагне припинити розслідування, чи було місце Росії в американських президентських виборах і чи дійсно була змова виборчої команди Трампа з російськими посадовцями.
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