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Заявление Трампа об Украине в США никто не воспринимает всерьез, – политолог

Заявление Трампа об Украине в США никто не воспринимает всерьез, – политолог
Президент США Трамп продолжает массированные атаки на своего генпрокурора Сешанса, очевидно, пытаясь вынудить его уйти в отставку. Это открыло бы Трампу дорогу к назначению нового генпрокурора, который бы мог по его указанию уволить спецпрокурора Роберта Мюллера. Сешанс не может этого сделать, поскольку взял самоотвод от руководства любыми расследованиями, связанными с Рашагейтом. Об этом в своем блоге пишет политолог Игорь Айзенберг.

По его словам, сегодня президент обрушил на Сешанса серию Твиттер-ударов, содержащих в себе по отдельности и вместе не больше смысла, чем любой абсурд, но оскорбительных по тону по отношению к Сешансу. Заодно Трамп обрушился снова и на и.о. директора ФБР Макейба. «Украинские усилия по саботажу кампании Трампа – «тихо работая, чтобы протолкнуть Клинтон». Где расследование генпрокурора». По словам политолога, нужно понимать, что никакого расследования по e-mail-ам Клинтон давно не ведется. Одно из них было закрыто ФБР еще летом 2016 года, другое, возобновленное 28 октября 2016 года, было закрыто вскоре. Оба – ввиду отсутствия состава преступления и предмета для расследования.

«Что касается «украинские усилия по саботажу кампании Трампа» - это публично распространенная депутатом украинского парламента, широко известным под псевдонимом «Сергей Квартирович», информация об «амбарной книге Партии регионов», в которой значились 12 миллионов долларов, уплаченных наличными Манафорту в бытность того консультантом Януковича и Партии регионов», – пояснил эксперт. Он добавляет, что тот факт, что сотрудница предвыборного штаба Клинтон, американка украинского происхождения, официально обращалась после публичного выступления Лещенко в посольство Украины в Вашингтоне за подробностями, связанными с «амбарной книгой», теперь пытаются использовать некоторые ультраправые издания, а вслед за ними и Трамп с целью попытаться переключить внимание с Рашагейта, мол, если штаб Трампа сотрудничал с Россией, то демократы сотрудничали с Украиной. «Нужно сказать, что в США на самом деле никто не воспринимает такие утверждения всерьез. Особенно после того, как было доказано и признано Манафортом, что он получил вполне официально, банковским переводом, 17,1 миллионов долларов от Партии регионов только в 2012-2014 годах», – резюмировал политолог.
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