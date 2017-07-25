Трамп требует начать расследование о вмешательстве Украины в выборы президента США

Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от сотрудников Генеральной прокуратуры начать расследование дела относительно вмешательства Украины в выборы американского президента. Как передает replyua.net, заявление соответствующего содержания размещено на странице Трампа в микероблоге Twitter. Вместе с тем, президент Соединенных Штатов назвал «крайне слабой» точку зрения Джеффа Сессиса относительно бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Ранее стало известно о планах американского лидера Дональда Трампа во всех подробностях проанализировать содержание проекта закона, предусматривающего введение санкций против России, Ирана и КНДР. Соответствующую информацию предоставила Сара Сандерс, занимающая должность пресс-секретаря в Белом доме.
«Для того, чтобы выяснить все положения этого проекта, Дональд Трамп хочет детально его изучить», - сказала она в беседе с журналистами отвечая на вопрос о поддержке президентом новых санкций. К тому же, сказала Сандерс, Трампу хочется знать, будут ли новые санкции для народа США «хорошей сделкой».