На Аляске скончался «мэр» одного из городов – кот Стаббс

В одном из городов США скончался двадцатилетний кот Стаббс, которого все жители считали неофициальным мэром. Как информирует replyua.net со ссылкой на Associated Press, история кота Стаббса весьма занимательная.
Дело в том, что в городе Талкитна, на Аляске, где проживают всего 900 человек, нет должности градоначальника, и городом управляет совет. Ровно двадцать лет назад, в 1997 году, одна из жительниц города подобрала на улице бездомного котенка, который поселился в ее магазине. Лори Стек однажды пошутила и предложила кота Стаббса назначить градоначальником, однако жители согласились с такой невероятной идеей. На протяжении двадцати лет кот «руководил» Талкитной.
Судя по всему, обязанностей у Стаббса было не много, раз он дожил до такого почтенного возраста. В городском совете прокомментировали смерть кота, отметив, что на должность мэра они уже подобрали кандидата. Им станет еще один котенок, который сейчас живет в семье Лори.