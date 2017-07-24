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На Аляске скончался «мэр» одного из городов – кот Стаббс

На Аляске скончался «мэр» одного из городов – кот Стаббс
В одном из городов США скончался двадцатилетний кот Стаббс, которого все жители считали неофициальным мэром. Как информирует replyua.net со ссылкой на Associated Press, история кота Стаббса весьма занимательная.

Дело в том, что в городе Талкитна, на Аляске, где проживают всего 900 человек, нет должности градоначальника, и городом управляет совет. Ровно двадцать лет назад, в 1997 году, одна из жительниц города подобрала на улице бездомного котенка, который поселился в ее магазине. Лори Стек однажды пошутила и предложила кота Стаббса назначить градоначальником, однако жители согласились с такой невероятной идеей. На протяжении двадцати лет кот «руководил» Талкитной.

Судя по всему, обязанностей у Стаббса было не много, раз он дожил до такого почтенного возраста. В городском совете прокомментировали смерть кота, отметив, что на должность мэра они уже подобрали кандидата. Им станет еще один котенок, который сейчас живет в семье Лори.
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