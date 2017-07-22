Знову скандал: Трамп розкритикував журналістів через витік інформації про Кисляка

Американський президент Дональд Трамп заявив, що остання стаття видання Washington Post, в якій повідомлялося, що нинішній генпрокурор США Джефф Сешнс зустрічався з послом в РФ на території США Сергієм Кисляком, є незаконним витоком інформації розвідки, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
У публікації американських журналістів повідомляється, що американська розвідка, прослуховуючи розмову російського посла Кисляка, змогла довідатися про його зустріч в 2016 році із Джеффом Сешнсом, який раніше був радником Трампа, а згодом його призначили генеральним прокурором США. У розмові Кисляк повідомляв, що він обговорив з американцем питання зовнішньої політики США, які є ключовими для Російської Федерації, а також передвиборчу кампанію американських виборів. Сам генпрокурор заперечив, що така розмова дійсно була.
Не забув прокоментувати цю новину і нинішній глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він обурився «черговим витоком розвідувальної інформації, яка цього разу стосується Джеффа Сешнса». Трамп наголосив, що такі дії журналістів мають принитись,