Financial Times: Трамп подыграл Путину, но не подумал о последствиях

Джулианна Смит, экс-заместитель советника по вопросам нацбезопасности США, в своей статье для авторитетного издания Financial Times пишет, что последствия второй встречи американского и российского президентов в рамках саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге могут оказаться непредсказуемыми и привести к серьезным последствиям для внешнеполитического курса официального Вашингтона. В свою очередь, может оказать влияние на дальнейшее партнерство США со своими союзниками, передает replyua.net. По убеждению Смит, Дональд Трамп намеренно решил забыть о правилах, касающихся общения с лидерами мировых стран.
«Накануне проведения международных саммитов помощники американского президента постоянно представляют два перечня стран: в одном указываются страны, просящие о встрече с главой Белого дома, а во втором списке – страны, с главами которых хочет встретиться американское руководство.
«Еще не было такого, чтобы какая-то страна получила предложение о проведении встречи в двух форматах. Очень мало времени, а перечень вопросов очень большой. Как мы можем знать, что в команде Трампа не было планов проведения встречи с российским руководством «на ногах»?», - подчеркнула журналист.