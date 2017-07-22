В СМИ назвали претендента на должность американского дипломата по Европе и РФ

По информации издания BuzzFeed, которое, в свою очередь, сослалось на проверенные источники, вместо Виктории Нулланд должность нового помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии может занять Уэсс Митчелл, занимающий ныне должность главы экспертного Центра по анализу европейской политики. Об этом информирует replyua.net.
В сообщении отмечается, что на протяжение нескольких ближайших недель стоит ожидать назначения Митчелла на указанную выше должность. По данным представителей экспертного сообщества, его называют российским «ястребом». Хорошо ознакомленные с этим вопросом два человека заявили, что Митчелл считается наиболее оптимальным кандидатом на должность помощника главы американской дипломатии, который будет заниматься вопросами Евразии и Европы и станет главным представителем Госдепа в России и Европе.
О Митчелле, в частности, известно, что он, как политолог, исповедует жесткую позицию Соединенных Штатов Америки по отношению к Кремлю, а также постоянно критикует политику Владимира Путина. В свое время Уэсс Митчелл занимался европейскими делами в Инициативе Джона Хэя.