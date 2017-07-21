валюта
СпецтемаНусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Вашингтон заборонить громадянам США їздити до КНДР

Вашингтон заборонить громадянам США їздити до КНДР
Представники Державного департаменту Сполучених штатів Америки підтвердили раніше поширену у ЗМІ інформацію про те, що влада країна має наміри офіційно запровадити заборону для американців відвідувати територію Північної Кореї, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таке рішення у Держдепі пояснили трагічним випадком, коли американський студент Отто Вомбієр помер після повернення з в’язниці КНДР у стані коми. Речниця Державного департаменту США Гедер Науерт зазначила, що офіційно про цю заборону оголосять вже наступного тижня і вона почне діяти через місяць після її публікування. Вона додала, що таке географічне обмеження буде діяти на подорожі до КНДР чи через КНДР, використовуючи при цьому паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки.

За словами Науерт, відповідне рішення було ухвалено держсекретарем Рексом Тіллерсоном. При цьому передбачається, якщо поїздка на територію Північної Кореї обумовлена «обмеженими гуманітарними и іншими цілями», американцям буде необхідно отримати паспорт зі спеціальним дозволом на відвідини КНДР.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
21 июл 2017
5089

Политолог: нужно как можно быстрее убрать из информационного поля всех коллаборационистов – Мураева, Бондаренко, Савченко

Популярный в Украине блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что такой наглости от сепаратистов не видели от 2014-15 годов, рассказывают волонтеры. Конечно же сепаратистам

21 июл 2017
5040

Порошенко розповів, як Україна відповість за ескалацію бойових дій на Донбасі

Під час найближчих переговорів у нормандському форматі буде обговорюватися ескалація військового конфлікту на Донбасі, яка призвела до суттєвого збільшення втрат серед представників Збройних сил

Последние новости

Путін мав домовленості з владою Німеччини щодо турбін Siemens – ЗМІ

Японские производители сложных вооружений вступят в схватку с российскими конкурентами

Портніков: з Росії можна тільки тікати

Вашингтон заборонить громадянам США їздити до КНДР

Росія відмовилася видати Україні беркутівців

Блогер: для Лукашенка ця осінь може виявитись останньою

Спікер Трампа пішов у відставку

Навколо КНУ ім. Шевченка розгорнувся скандал

Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва

Блогер: чи відбере Китай арктичні території Росії?

Журналист: «мы же братьями» мы никогда не будем уже, не дождетесь

Глава Кремля рассказал о самом важном событии в своей жизни

Березовець: Лукашенко може давати гарантії ненападу на Україну з території Білорусі, але він не може їх виконати

Блогер: кожному «ополченцю» - пачку памперсів (фото)

Ця Верховна Рада навряд чи скасує недоторканність – нардеп

Блогер: українські та натівські кораблі полювали у Чорному морі на російську «Варшавянку»

Київ планує ліквідувати більше тисячі підприємств

Москва проти розміщення представників ОБСЄ вздовж всього кордону, бо має наміри й надалі постачати зброю на Донбас – МЗС

Портніков: у Росії ніколи нічого не міняється

Експерт: Лукашенко втік до Києва - бо боїться

 Новости за день