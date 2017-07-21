Вашингтон заборонить громадянам США їздити до КНДР

Представники Державного департаменту Сполучених штатів Америки підтвердили раніше поширену у ЗМІ інформацію про те, що влада країна має наміри офіційно запровадити заборону для американців відвідувати територію Північної Кореї, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таке рішення у Держдепі пояснили трагічним випадком, коли американський студент Отто Вомбієр помер після повернення з в’язниці КНДР у стані коми. Речниця Державного департаменту США Гедер Науерт зазначила, що офіційно про цю заборону оголосять вже наступного тижня і вона почне діяти через місяць після її публікування. Вона додала, що таке географічне обмеження буде діяти на подорожі до КНДР чи через КНДР, використовуючи при цьому паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки.
За словами Науерт, відповідне рішення було ухвалено держсекретарем Рексом Тіллерсоном. При цьому передбачається, якщо поїздка на територію Північної Кореї обумовлена «обмеженими гуманітарними и іншими цілями», американцям буде необхідно отримати паспорт зі спеціальним дозволом на відвідини КНДР.