Корреспондент: Трамп назвал всех «больными», но сути дела это совершенно не меняет

Неожиданно выяснилось, что на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, Трамп общался с Путиным не один, а целых два раза, и вторая «тайная» встреча прошла во время ужина, когда российский президент сидел рядом с Меланией Трамп. Как информирует replyua.net, об этом Иван Яковина, корреспондент Нового Времени, пишет в своем блоге.
По его словам, Трамп и Путин уединялись примерно на один час, но никто не может сказать, о чем беседовали президенты, поскольку Дональд Трамп отказался от своего американского переводчика, и на встрече присутствовал переводчик только со стороны России. Теперь, как отмечает Яковина, в Вашингтоне началась новая волна негодования – учитывая, какой критики подвергали официальную встречу двух президентов, нетрудно догадаться, что в США говорят о тайных переговорах.
«Трамп, впрочем, ответил критикам в своем Твиттере, назвав их теории «больными». Может, оно и так, но сути дела не меняет: все заметили, что Трампа и Путина связывает подозрительно много тайных контактов», добавил корреспондент.